Фінляндія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €98 млн

Фінляндія виділила 98 млн євро для України. Фото: Офіс президента

Фінляндія ухвалила рішення надати Україні 31 пакет оборонної допомоги орієнтовною вартістю 98 мільйонів євро.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Загальна сума оборонної підтримки, яку Фінляндія передала Україні з початку повномасштабної агресії Росії, вже становить близько 3,1 мільярда євро.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив, що новий пакет сформували у прискореному режимі з урахуванням найбільш нагальних потреб української сторони.

«Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонними матеріалами, адже це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру», — наголосив Антті Хяккянен.

Водночас у фінському оборонному відомстві зазначили, що програма закупівлі оборонної продукції для підтримки України у фінського оборонно-промислового комплексу реалізується відповідно до плану на 2026 рік.

З міркувань безпеки деталі щодо складу пакета, шляхів транспортування та термінів постачання не розголошують. Під час його формування врахували як потреби України, так і можливості Збройних сил Фінляндії.

Нагадаємо, що 30 пакет військової допомоги від Фінляндії був у 2025 році загальною вартістю близько 52 мільйонів євро.