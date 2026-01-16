 Фінляндія виділила 98 млн євро для України: оновлення оборони

Клуб

Фінляндія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €98 млн

Фінляндія виділила 98 млн євро для України. Фото: Офіс президентаФінляндія виділила 98 млн євро для України. Фото: Офіс президента

Фінляндія ухвалила рішення надати Україні 31 пакет оборонної допомоги орієнтовною вартістю 98 мільйонів євро.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Загальна сума оборонної підтримки, яку Фінляндія передала Україні з початку повномасштабної агресії Росії, вже становить близько 3,1 мільярда євро.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив, що новий пакет сформували у прискореному режимі з урахуванням найбільш нагальних потреб української сторони.

«Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонними матеріалами, адже це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру», — наголосив Антті Хяккянен.

Водночас у фінському оборонному відомстві зазначили, що програма закупівлі оборонної продукції для підтримки України у фінського оборонно-промислового комплексу реалізується відповідно до плану на 2026 рік.

З міркувань безпеки деталі щодо складу пакета, шляхів транспортування та термінів постачання не розголошують. Під час його формування врахували як потреби України, так і можливості Збройних сил Фінляндії.

Нагадаємо, що 30 пакет військової допомоги від Фінляндії був у 2025 році загальною вартістю близько 52 мільйонів євро.

ЄС готує план «полегшеного вступу» для України, — медіа
Зеленський: розвідка попереджає, що росіяни готуються до нових масованих ударів
Президент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
Президент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру
Зеленський: розвідка попереджає, що росіяни готуються до нових масованих ударів
ЄС готує план «полегшеного вступу» для України, — медіа

Серед нардепів, з якими суд заборонив спілкуватись Тимошенко, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

4 години тому

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Ірина Олехнович

