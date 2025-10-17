Фінляндія готує 30-й пакет військової допомоги Україні на €52 млн

Фінляндія готує 30-й пакет військової допомоги Україні на 52 мільйонів євро. Фото: Wikipedia

Фінляндія ухвалила рішення про відправлення Україні нового, 30-го пакета військової допомоги загальною вартістю близько 52 мільйонів євро.

Як повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії, відповідне рішення 17 жовтня ухвалив президент Александер Стубб за пропозицією уряду, пише «Європейська правда».

Зазначається, що пакет допомоги складатиметься переважно з нових замовлень фінських оборонних компаній.

«Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішується в Україні — це потребує наполегливості та рішучості від усіх союзників», — заявив міністр оборони Антті Хякканен.

Через міркування безпеки та для забезпечення своєчасної доставки вантажу Фінляндія не розкриває деталейщодо змісту пакета, способу транспортування чи графіку поставок. У міністерстві зазначили, що під час ухвалення рішення врахували потреби України та можливості власних збройних сил.

Нагадаємо, Рада ЄС та Європарламент погодили виділення 1,5 мільярда євро на зміцнення обороноздатності Європи в умовах війни Росії проти України.