ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться

ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України. Фото: pon.org.ua

Рада ЄС та Європарламент погодили виділення 1,5 мільярда євро на зміцнення обороноздатності Європи в умовах війни Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що домовленість досягнули у четвер, 16 жовтня, після річної дискусії навколо принципу «купуй європейське», у якій Франція наполягала на пріоритеті для європейських виробників.

Згідно із заявою ЄС, Данія, яка нині головує в Раді Євросоюзу, досягла попередньої домовленості з Європарламентом про надання фінансування у вигляді грантів до 2027 року. П’ята частина коштів, тобто близько 300 мільйонів євро, буде спрямована на оборонне співробітництво з Україною.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен впевнений, що це допоможе Європі швидше реагувати на небезпечні ситуації.

— План розширить наші можливості з виробництва та постачання критично важливого оборонного обладнання і забезпечить здатність Європи швидко та рішуче реагувати на дедалі складнішу безпекову ситуацію, — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Основні цілі програми:

зменшення залежності ЄС від американських озброєнь;

оптимізація спільних закупівель;

підвищення конкурентоспроможності європейської оборонної та аерокосмічної промисловості.

Після ухвалення нового бюджету ЄС програму планують поповнити додатковими коштами. Фінансовий план на 2028-2034 роки передбачає виділення 131 мільярди євро на оборону та космос.

Відповідно до нових правил, частка компонентів, закуплених за межами ЄС або асоційованих країн, не повинна перевищувати 35% вартості кінцевого продукту.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз планує виділити Україні ще 100 мільйонів євро допомоги для підготовки до зимового періоду.