ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться
12:53, 17 жовтня, 2025
Рада ЄС та Європарламент погодили виділення 1,5 мільярда євро на зміцнення обороноздатності Європи в умовах війни Росії проти України.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що домовленість досягнули у четвер, 16 жовтня, після річної дискусії навколо принципу «купуй європейське», у якій Франція наполягала на пріоритеті для європейських виробників.
Згідно із заявою ЄС, Данія, яка нині головує в Раді Євросоюзу, досягла попередньої домовленості з Європарламентом про надання фінансування у вигляді грантів до 2027 року. П’ята частина коштів, тобто близько 300 мільйонів євро, буде спрямована на оборонне співробітництво з Україною.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен впевнений, що це допоможе Європі швидше реагувати на небезпечні ситуації.
— План розширить наші можливості з виробництва та постачання критично важливого оборонного обладнання і забезпечить здатність Європи швидко та рішуче реагувати на дедалі складнішу безпекову ситуацію, — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Основні цілі програми:
- зменшення залежності ЄС від американських озброєнь;
- оптимізація спільних закупівель;
- підвищення конкурентоспроможності європейської оборонної та аерокосмічної промисловості.
Після ухвалення нового бюджету ЄС програму планують поповнити додатковими коштами. Фінансовий план на 2028-2034 роки передбачає виділення 131 мільярди євро на оборону та космос.
Відповідно до нових правил, частка компонентів, закуплених за межами ЄС або асоційованих країн, не повинна перевищувати 35% вартості кінцевого продукту.
Раніше повідомлялось, що Європейський Союз планує виділити Україні ще 100 мільйонів євро допомоги для підготовки до зимового періоду.
