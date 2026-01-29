Україна отримала від Італії першу партію енергообладнання
29 січня, 2026
Італія доставила в Україну промислові котли та електрогенератори, щоб допомогти подолати енергетичну кризу, спричинену цілеспрямованими атаками Росії на цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив уряд Італії.
Зазначається, що відповідне зобов’язання прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні взяла на себе під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у кулуарах Європейської ради в жовтні 2025 року.
Першу партію допомоги доставили 28 січня. Вона включає 78 промислових котлів, ще 300 одиниць планують передати найближчими тижнями. Загальна теплова потужність цього обладнання становить близько 900 мегаватів. У повідомленні уряду зазначено, що «котли призначені для пошкоджених міських мереж, лікарень та основних служб».
В італійському уряді наголошують, що ця гуманітарна ініціатива забезпечить теплом орієнтовно 90 000 будинків або місто з населенням близько 250 000 жителів.
Паралельно Італія розпочала програму з відправки середніх і великих електрогенераторів. Їх планують використовувати для підтримки лікарень, водопровідних систем і об’єктів критичної інфраструктури у разі відключень електроенергії. В уряді також зазначили, що «ці урядові ініціативи доповнюють приватні проєкти з постачання генераторів в Україну».
Раніше повідомлялось, що Миколаїв разом із низкою інших українських міст найближчим часом отримає промислові бойлери від Італії.
