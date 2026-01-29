 Італія передала Україні котли та генератори

  • четвер

    29 січня, 2026

  • 5.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 5.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна отримала від Італії першу партію енергообладнання

Італія передала Україні котли та генератори. Фото: glavcom.uaІталія передала Україні котли та генератори. Фото: glavcom.ua

Італія доставила в Україну промислові котли та електрогенератори, щоб допомогти подолати енергетичну кризу, спричинену цілеспрямованими атаками Росії на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив уряд Італії.

Зазначається, що відповідне зобов’язання прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні взяла на себе під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у кулуарах Європейської ради в жовтні 2025 року.

Реклама

Першу партію допомоги доставили 28 січня. Вона включає 78 промислових котлів, ще 300 одиниць планують передати найближчими тижнями. Загальна теплова потужність цього обладнання становить близько 900 мегаватів. У повідомленні уряду зазначено, що «котли призначені для пошкоджених міських мереж, лікарень та основних служб».

В італійському уряді наголошують, що ця гуманітарна ініціатива забезпечить теплом орієнтовно 90 000 будинків або місто з населенням близько 250 000 жителів.

Паралельно Італія розпочала програму з відправки середніх і великих електрогенераторів. Їх планують використовувати для підтримки лікарень, водопровідних систем і об’єктів критичної інфраструктури у разі відключень електроенергії. В уряді також зазначили, що «ці урядові ініціативи доповнюють приватні проєкти з постачання генераторів в Україну».

Раніше повідомлялось, що Миколаїв разом із низкою інших українських міст найближчим часом отримає промислові бойлери від Італії.

Останні новини про: Війна в Україні

В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових
В Одесі від початку повномасштабної війни пошкоджені 49 шкіл та дитсадків, деякі — неодноразово
Зимовий пакет підтримки: Україна почала отримувати енергообладнання з Німеччини
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Догляду немає за ним», — депутат Степанець звинуватив посадовців у занедбаному стані скейт-парку на Херсонському шосе

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв не братиме кредит на модернізацію очисних без державних гарантій, бо у міста немає грошей, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

Аліна Квітко
новини
Злочинність зросла, але нижча за середню по країні: прокуратура прозвітувала про кримінальну ситуацію на Миколаївщині

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зимовий пакет підтримки: Україна почала отримувати енергообладнання з Німеччини
В Одесі від початку повномасштабної війни пошкоджені 49 шкіл та дитсадків, деякі — неодноразово
В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових

Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

1 година тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Ірина Олехнович

Головне сьогодні