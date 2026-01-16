 Миколаїв отримає промислові бойлери з Італії для посилення теплопостачання

Італія передасть українським містам промислові бойлери на майже €2 млрд: в списку і Миколаїв

Наслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: МикВісті

Миколаїв разом із низкою інших українських міст найближчим часом отримає промислові бойлери від Італії.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, Італія передасть Україні близько 80 промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 мільйони євро. Обладнання надійде також до Херсона, Одеси, Чернігова, Харкова, Сум, Запоріжжя, Полтави, Києва та Донецької області.

Крім того, наразі оновлюються запити від усіх обласних військових адміністрацій про забезпечення генераторами підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та теплокомуненерго.

Також спрощують процедури підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок.

«Мета — швидко наростити розподілену генерацію та зменшити вразливість енергосистеми», — йдеться в повідомленні.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

