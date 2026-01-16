Італія передасть українським містам промислові бойлери на майже €2 млрд: в списку і Миколаїв

Наслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: МикВісті

Миколаїв разом із низкою інших українських міст найближчим часом отримає промислові бойлери від Італії.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, Італія передасть Україні близько 80 промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 мільйони євро. Обладнання надійде також до Херсона, Одеси, Чернігова, Харкова, Сум, Запоріжжя, Полтави, Києва та Донецької області.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, наразі оновлюються запити від усіх обласних військових адміністрацій про забезпечення генераторами підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та теплокомуненерго.

Також спрощують процедури підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок.

«Мета — швидко наростити розподілену генерацію та зменшити вразливість енергосистеми», — йдеться в повідомленні.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.