В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог, — Шмигаль

Денис Шмигаль у залі Верховної Ради. Ілюстраційне фото: Верховна Рада

Новопризначений міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду.

«Ситуація дуже складна. В окремих містах і регіонах підготовка була провалена. Я бачу, що багато процесів працюють не так, як потрібно. Зараз будемо в оперативному режимі наводити порядок», — заявив Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні не залишилося жодної електростанції, яка за час повномасштабної війни не зазнала ворожих ударів. Унаслідок атак з енергосистеми виведено з ладу тисячі мегават потужностей.

«Попри це енергосистема залишається цілісною, диспетчери зберігають над нею контроль, хоча й змушені застосовувати суттєві обмеження споживання», — зазначив прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що в Україні є запас пального більш ніж на 20 днів. Ситуація із запасами газу, за його словами, залишається контрольованою, і обмеження на споживання газу наразі не застосовують.

Окремо Денис Шмигаль звернувся до підприємців із закликом вимкнути зовнішнє освітлення реклами.

«Прошу бізнес вимкнути зовнішню рекламу — підсвітки, екрани та інші великі енергомісткі конструкції. Якщо у вас є зайва електроенергія, краще спрямувати її людям, а не на яскраву рекламу», — додав він.

Нагадаємо, 14 січня, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.