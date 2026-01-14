 Верховна Рада призначила Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики

Шмигаль став міністром енергетики: Рада підтримала його кандидатуру з другої спроби

Шмигаль став першим віцепремʼєром — міністром енергетики. Фото: Денис ШмигальШмигаль став першим віцепремʼєром — міністром енергетики. Фото: Денис Шмигаль

У середу, 14 січня, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.

Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.

248 депутатів проголосували «за» його кандидатуру.

Слід зазначити, що це була друга спроба призначення. Напередодні, у вівторок, 13 січня, парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів для ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю нову посаду в складі уряду.

Останні новини про: Верховна Рада

Хабар за голосування: медіа повідомляють, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина»
Верховна Рада проголосувала за призначення Федорова міністром оборони України
Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Рада підтримала рішення
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
новини
У Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок: «Будемо продавати цю електроенергію»

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Аліса Мелік-Адамян
Останні новини про: Верховна Рада

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Рада підтримала рішення
Верховна Рада проголосувала за призначення Федорова міністром оборони України
Хабар за голосування: медіа повідомляють, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина»

