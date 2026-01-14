Шмигаль став міністром енергетики: Рада підтримала його кандидатуру з другої спроби
14:32, 14 січня, 2026
У середу, 14 січня, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.
Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.
248 депутатів проголосували «за» його кандидатуру.
Слід зазначити, що це була друга спроба призначення. Напередодні, у вівторок, 13 січня, парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів для ухвалення відповідного рішення.
Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю нову посаду в складі уряду.
