Шмигаль став міністром енергетики: Рада підтримала його кандидатуру з другої спроби

Шмигаль став першим віцепремʼєром — міністром енергетики. Фото: Денис Шмигаль

У середу, 14 січня, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.

Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.

248 депутатів проголосували «за» його кандидатуру.

Слід зазначити, що це була друга спроба призначення. Напередодні, у вівторок, 13 січня, парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів для ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю нову посаду в складі уряду.