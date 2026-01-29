Зимовий пакет підтримки: Україна почала отримувати енергообладнання з Німеччини

Україна отримала від Німеччини першу партію енергетичного обладнання. Скрин з відео

Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини, наданого в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого збільшили до 120 мільйонів євро.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

До країни вже доставили дві когенераційні установки, генератори та іншу критично важливу техніку. За словами глави уряду, «це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи». Вона також зазначила, що обладнання вже введене в експлуатацію.

Найближчим часом до України мають прибути ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 мегавата та 76 модульних котелень. Як наголосила Свириденко, це дозволить забезпечити світлом і теплом мільйони людей по всій країні.

Крім того, за її словами, до пакета допомоги входять 300 сонячних електростанцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення та 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.

Прем’єр-міністерка також нагадала, що цієї зими Німеччина виділила 60 мільйонів євро на гуманітарні потреби України, а в грудні зробила внесок у розмірі 167 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики.

Окрім того, до України доставили промислові котли та електрогенератори з Італії, щоб допомогти подолати енергетичну кризу, спричинену цілеспрямованими атаками Росії на цивільну інфраструктуру.