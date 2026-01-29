 Україна отримала від Німеччини першу партію енергетичного обладнання

  • четвер

    29 січня, 2026

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зимовий пакет підтримки: Україна почала отримувати енергообладнання з Німеччини

Україна отримала від Німеччини першу партію енергетичного обладнання. Скрин з відеоУкраїна отримала від Німеччини першу партію енергетичного обладнання. Скрин з відео

Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини, наданого в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого збільшили до 120 мільйонів євро.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

До країни вже доставили дві когенераційні установки, генератори та іншу критично важливу техніку. За словами глави уряду, «це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи». Вона також зазначила, що обладнання вже введене в експлуатацію.

Найближчим часом до України мають прибути ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 мегавата та 76 модульних котелень. Як наголосила Свириденко, це дозволить забезпечити світлом і теплом мільйони людей по всій країні.

Крім того, за її словами, до пакета допомоги входять 300 сонячних електростанцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення та 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.

Прем’єр-міністерка також нагадала, що цієї зими Німеччина виділила 60 мільйонів євро на гуманітарні потреби України, а в грудні зробила внесок у розмірі 167 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики.

Окрім того, до України доставили промислові котли та електрогенератори з Італії, щоб допомогти подолати енергетичну кризу, спричинену цілеспрямованими атаками Росії на цивільну інфраструктуру.

Останні новини про: Війна в Україні

Делегація без мандату на рішення: у ЄС заявили, що РФ несерйозно ставиться до переговорів в Абу-Дабі
В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових
В Одесі від початку повномасштабної війни пошкоджені 49 шкіл та дитсадків, деякі — неодноразово
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв не братиме кредит на модернізацію очисних без державних гарантій, бо у міста немає грошей, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

Аліна Квітко
новини
Злочинність зросла, але нижча за середню по країні: прокуратура прозвітувала про кримінальну ситуацію на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини
Мера Вознесенська, який потрапив у смертельну ДТП на Кіровоградщині, затримала поліція

Аліса Мелік-Адамян
новини
«У мене мільйон питань», — очаківський екскомандир 73-го центру ССО заявив на суді, що чекає на допит Бичкова

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В Одесі від початку повномасштабної війни пошкоджені 49 шкіл та дитсадків, деякі — неодноразово
В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових
Делегація без мандату на рішення: у ЄС заявили, що РФ несерйозно ставиться до переговорів в Абу-Дабі

Мера Вознесенська, який потрапив у смертельну ДТП на Кіровоградщині, затримала поліція

Сєнкевич пояснив, для чого потрібно модернізувати нові очисні для Миколаєва

2 години тому

Культурний тиждень у Миколаєві: добірка подій для дозвілля

Головне сьогодні