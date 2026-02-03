 Швеція та Данія замовлять для України засоби ППО на понад €240 млн

Клуб

Швеція та Данія спільно замовлять для України системи ППО на €246 млн

Швеція та Данія спільно замовлять для України системи ППО. Ілюстративне фото: ShutterStockШвеція та Данія спільно замовлять для України системи ППО. Ілюстративне фото: ShutterStock

Швеція та Данія підготували спільний пакет військової допомоги для України, який передбачає закупівлю засобів протиповітряної оборони на суму 2,6 мільярди шведських крон, або близько 246 мільйонів євро.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

Основну частину фінансування забезпечить Швеція — майже 200 мільйонів євро спрямують на придбання зенітно-ракетних комплексів Tridon Mk2 шведського виробництва. Ці системи ефективні проти безпілотників, крилатих ракет та гелікоптерів і призначені для ураження повітряних цілей на коротких дистанціях.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що такі комплекси є вкрай необхідними для України. За його словами, Tridon Mk2 буде спеціально адаптований для протидії дронам та іншим повітряним загрозам.

— Комплекс може збивати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери. Це здатність, яка потрібна Україні, враховуючи, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території країни, — сказав Пол Йонсон.

Данія, зі свого боку, інвестує у закупівлю цих систем понад 40 мільйонів євро. Кількість комплексів не розголошується з міркувань безпеки, однак, за інформацією шведських посадовців, їх має вистачити для оснащення одного батальйону ППО.

Наразі системи перебувають на етапі виробництва, а їхню поставку в Україну очікують упродовж найближчих місяців.

Раніше повідомлялось, що у межах нової програми підтримки від Данії Ukraine Transition Program на 375 мільйонів доларів більшу частину коштів — понад 60% — спрямують на відновлення Миколаївської області.

