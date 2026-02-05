 До Одеси доставили 6 потужних генераторів від міжнародних партнерів

Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на ₴4,5 млн

Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВА

Одеса отримала шість генераторів від міжнародних партнерів на загальну суму майже 4,5 мільйони гривень.

Як повідомив начальник МВА Сергій Лисак, допомога надійшла від міст-побратимів. Зокрема, Фундація Гданська за ініціативи міської влади передала п’ять генераторних установок різної потужності. Ще один генератор середньої потужності передали з німецького місті Гейдельбергу.

Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВАОдеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВА
Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВАОдеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВА
Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВАОдеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВА
Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВАОдеса отримала генератори від міжнародних партнерів на 4,5 млн грн. Фото: Одеська МВА

Сергій Лисак зазначив, що все отримане обладнання буде задіяне на об’єктах критичної інфраструктури міста.

«Усе обладнання буде працювати на об'єктах критичної інфраструктури. Дякую нашим друзям за солідарність та підтримку! Співпрацю продовжуємо», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України спрямував понад 2,5 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету на закупівлю генераторів великої потужності для потреб громад. До переліку регіонів, які отримають обладнання, увійшла й Одеська область.

