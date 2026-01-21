Одещина отримає потужні генератори, уряд виділив кошти з резервного фонду. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

Кабінет Міністрів України спрямував понад 2,5 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету на закупівлю генераторів великої потужності для потреб громад. До переліку регіонів, які отримають обладнання, увійшла й Одеська область.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, у першу чергу генератори передадуть підприємствам житлово-комунального господарства прифронтових областей. Йдеться про Дніпропетровську, Чернігівську, Донецьку, Сумську, Запорізьку, Харківську та Одеську області.

Крім того, обладнання направлять у регіони з гострою потребою в резервному електроживленні, зокрема до Києва.

Також уряд ухвалив рішення створити спеціальну робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання.

— Щоб бачити реальну картину по кожному району і використовувати наявні ресурси максимально ефективно, — підсумував міністр.

Раніше повідомлялось, що з жовтня 2025 року російські обстріли пошкодили понад 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні. Зокрема значно постраждали тепло- та гідроелектростанції.