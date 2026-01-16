В Одесі посилюють заходи з економії світла через навантаження на мережі
16:39, 16 січня, 2026
-
В Одесі вирішили запровадити додаткові заходи з економії електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі та зростання навантаження на мережі внаслідок зниження температури повітря.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала впровадити обмежувальні заходи, щоб запобігти перевантаженню міської енергосистеми.
Зокрема, суб’єктам господарювання рекомендують обмежити споживання електроенергії у робочий і неробочий час, мінімізувати використання кондиціонерів та електрообігрівачів, а також тимчасово обмежити або припинити роботу зовнішньої реклами, підсвічування фасадів і вивісок, за винятком соціальної реклами та інформації екстрених служб.
Мешканців Одеси закликають уникати одночасного використання енергоємних побутових приладів, за можливості зменшувати споживання електроенергії у пікові години та користуватися енергозберігаючими режимами побутової техніки.
У міській раді також зазначили, що пункти незламності продовжують працювати у цілодобовому режимі. За потреби їх додатково забезпечать засобами обігріву та запасами води для підтримки мешканців у разі ускладнення ситуації.
Нагадаємо, у школах Одеси не подовжать зимові канікули. Влада запевняє, що безпекова ситуація дозволяє продовжувати очне або змішане навчання.
