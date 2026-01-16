 В Одесі посилюють заходи з економії світла через навантаження на мережі

В Одесі посилюють заходи з економії світла через навантаження на мережі

Одеса до повномасштабного вторгення, 2019 рік, архівне фото: Odessa.onlineОдеса до повномасштабного вторгнення, 2019 рік, архівне фото: Odessa.online

В Одесі вирішили запровадити додаткові заходи з економії електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі та зростання навантаження на мережі внаслідок зниження температури повітря.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала впровадити обмежувальні заходи, щоб запобігти перевантаженню міської енергосистеми.

Зокрема, суб’єктам господарювання рекомендують обмежити споживання електроенергії у робочий і неробочий час, мінімізувати використання кондиціонерів та електрообігрівачів, а також тимчасово обмежити або припинити роботу зовнішньої реклами, підсвічування фасадів і вивісок, за винятком соціальної реклами та інформації екстрених служб.

Мешканців Одеси закликають уникати одночасного використання енергоємних побутових приладів, за можливості зменшувати споживання електроенергії у пікові години та користуватися енергозберігаючими режимами побутової техніки.

У міській раді також зазначили, що пункти незламності продовжують працювати у цілодобовому режимі. За потреби їх додатково забезпечать засобами обігріву та запасами води для підтримки мешканців у разі ускладнення ситуації.

Нагадаємо, у школах Одеси не подовжать зимові канікули. Влада запевняє, що безпекова ситуація дозволяє продовжувати очне або змішане навчання.

