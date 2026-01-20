З жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації: Україні потрібна допомога на понад $1 млрд

Олексій Соболєв. Фото: Олексій Соболєв/Фейсбук

З жовтня 2025 року російські обстріли пошкодили понад 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні. Зокрема значно постраждали тепло- та гідроелектростанції.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час свого виступу в «Українському домі» в Давосі 20 січня, зазначає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, значну частину пошкоджених енергооб’єктів уже відновлювали, однак вони знову і знову потрапляли під удари армії РФ.

Олексій Соболев наголосив, що захист енергетичних потужностей був би дешевшим шляхом, чим фокус на їх постійному відновленні, однак Україна наразі відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони. Через дефіцит електроенергії держава наразі імпортує рекордні обсяги струму з Європи — до 1,9 ГВт.

Він також звернув увагу на те, що ця зима є однією з найхолодніших та найскладніших для України за багато років, а обстріли призводять до масових відключень світла, води та опалення в Дніпрі, Запоріжжі та Києві.

— Ми маємо пройти цю частину важкої зими, нам потрібно обладнання, його запаси вичерпалися. Зараз невідкладні потреби становлять $1 млрд — генеруючі потужності, мобільні підстанції, бекапи, обладнання, — заявив глава Мінекономіки.

За Олексія Соболева, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які допомагають утримувати роботу бізнесу. Водночас у морозну погоду з ними також виникають проблеми, тому країні потрібно ще більше таких установок.

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми України до зимового періоду влада «робила усе по максимуму», однак без ефективної протиповітряної оборони повністю убезпечити об’єкти неможливо.