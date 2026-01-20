 Російські обстріли пошкодили 8,5 ГВт енергогенерації в Україні

Клуб

З жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації: Україні потрібна допомога на понад $1 млрд

Олексій Соболєв. Фото: Олексій Соболєв/ФейсбукОлексій Соболєв. Фото: Олексій Соболєв/Фейсбук

З жовтня 2025 року російські обстріли пошкодили понад 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні. Зокрема значно постраждали тепло- та гідроелектростанції.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час свого виступу в «Українському домі» в Давосі 20 січня, зазначає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, значну частину пошкоджених енергооб’єктів уже відновлювали, однак вони знову і знову потрапляли під удари армії РФ.

Олексій Соболев наголосив, що захист енергетичних потужностей був би дешевшим шляхом, чим фокус на їх постійному відновленні, однак Україна наразі відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони. Через дефіцит електроенергії держава наразі імпортує рекордні обсяги струму з Європи — до 1,9 ГВт.

Він також звернув увагу на те, що ця зима є однією з найхолодніших та найскладніших для України за багато років, а обстріли призводять до масових відключень світла, води та опалення в Дніпрі, Запоріжжі та Києві.

— Ми маємо пройти цю частину важкої зими, нам потрібно обладнання, його запаси вичерпалися. Зараз невідкладні потреби становлять $1 млрд — генеруючі потужності, мобільні підстанції, бекапи, обладнання, — заявив глава Мінекономіки.

За Олексія Соболева, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які допомагають утримувати роботу бізнесу. Водночас у морозну погоду з ними також виникають проблеми, тому країні потрібно ще більше таких установок.

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми України до зимового періоду влада «робила усе по максимуму», однак без ефективної протиповітряної оборони повністю убезпечити об’єкти неможливо.

Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього електропостачання внаслідок нічної атаки, — МАГАТЕ
Сьогоднішня російська атака коштувала Україні близько €80 млн, — Зеленський
Зеленський про перемовини з США: Результату ще немає, але процесується
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині знизилася смертність від раку

Анна Гакман
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
Зеленський про перемовини з США: Результату ще немає, але процес триває
Сьогоднішня російська атака коштувала Україні близько €80 млн, — Зеленський
Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього електропостачання внаслідок нічної атаки, — МАГАТЕ

Головне сьогодні