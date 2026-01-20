«Робили по максимуму», — ексміністерка Гринчук про підготовку енергосистеми України до зими

Світлана Гринчук. Ілюстративне фото: Getty Images

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми України до зимового періоду влада «робила усе по максимуму», однак без ефективної протиповітряної оборони повністю убезпечити об’єкти неможливо.

Про це вона сказала в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Світлани Гринчук, із вересня в енергосекторі тривали як планові, так і екстрені ремонтні роботи, а генерувальні потужності підготували в обсягах, достатніх для проходження зими навіть за умов низьких температур.

Водночас із кінця вересня Росія активізувала комбіновані атаки по енергооб’єктах, застосовуючи балістику та дрони. Окремі укриття та саркофаги витримували навіть ракетні удари, однак цього захисту недостатньо без належного прикриття з повітря.

«Не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ППО. Звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти балістики навіть фізичним захистом», — наголосила ексміністерка.

Крім того, під час ефіру Світлана Гринчук заперечила вплив свого попередника Германа Галущенка на ухвалення рішень у Міністерстві енергетики. За її словами, вона керувала відомством самостійно і не отримувала «конкретних вказівок» від ексочільника міністерства.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Світлани Гринчук, яка фігурує у справі про корупцію, з посади міністерки енергетики України.

Перед цим Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка. За звільнення проголосували 323 народні депутати.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Згодом, ВАКС відправив фігуранта справи «Мідас» Дмитра Басова під арешт із можливістю застави 40 мільйонів гривень.

Згодом, Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук після корупційного скандалу в енергетиці.