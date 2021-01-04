Остатки храма Афродиты, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет, были найдены археологами в Урли, что в турецкой провинции Измир на западе страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкие СМИ.

— Во время наших исследований обнаружили храм Афродиты, находка датируется V веком до нашей эры... Руины храма впечатляют. Афродита была очень уважаемая на то время, — рассказала Элиф Копарал, доцент кафедры археологии университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле, которая руководит раскопками.

Научный работник сообщила, что раскопки в этом районе начались еще в 2006 году, первые находки, свидетельствующие о существовании в этом районе храма, были найдены в 2016 году. Археологи таким образом уже определили его приблизительную площадь и создали схему.

Храм удалось найти благодаря сканированием почвы, а также предыдущим находкам. В частности, речь идет о могилах знатных людей общины того времени и пещеры, которые почти используются как священные места. Всего было обнаружено 35 древних поселений, в т.ч. 16 из них периода позднего неолита.

Напомним, в норвежском поселке Осе нашли руины 1200-летнего языческого храма для поклонения таким древнескандинавским богам, как Один и Тор. Впервые в Норвегии нашли остатки именно храма, раньше такие открытия делали в Дании и Швеции.