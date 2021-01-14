Археологи заявили, что нашли в пещере на острове Сулавеси в Индонезии самый старый наскальный рисунок животного. Ему минимум 45 500 лет.

Об этом говорится в статье Science Advances, передает hromadske.

В пещере Леанг Тедунгенг нашли темно-красный рисунок бородавчатой свиньи в натуральную величину. Археологи предположили, что изображение свиньи является частью большого рисунка.

Над спиной свиньи есть два отпечатка рук, которые обращены к двум другим свиньям, что сохранились частично. Один из археологов Адам Брумм рассказал BBC, что, вероятно, свинья наблюдает за схваткой двух других животных.

Контуры животного наведены темно-красным цветом, а тело свиньи заполнено линиями. Для этого древние люди использовали охру. Ученые говорят, что для того, чтобы нарисовать ладони, нужно было сначала прижать руку к скале, а затем закрасить участок возле нее.

Предыдущий древнейший наскальный рисунок животного тоже нашли на острове Сулавеси. На рисунке была изображена охота. Тогда ученые заявили, что изображению примерно 43 900 лет.

В то же время самому древнему наскальному рисунку (не только животных) примерно 73 тысячи лет. Его нашли в пещере в Южной Африке, на нем нанесены линии.

Ранее итальянские археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших почти две тысячи лет назад в результате извержения вулкана возле древнеримского города Помпеи. Особенность находки в том, что останки мужчин крайне хорошо сохранились, а принадлежали они рабу и его хозяину.