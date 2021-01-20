Зуб обнаружили во время раскопок на палеолитической стоянке Молодова V, которая находится на берегу реки Днестр.

Об этом пишет «Вокруг света».

Профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого университета Богдан Ридуш сообщил, что находка датируется возрастом около 300 тысяч лет. Известно, что в этот период жили так называемые Хазарские мамонты (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus). Они были предками обычного Шерстистого мамонта.

Кроме зуба мамонта, ученые нашли несколько зубов лошадей, которым также около 300 тысяч лет. Они отличаются по размерам и по морфологии от нынешних лошадей

До этой находки ученые были уверены, что самым древним слоям этой стоянки около 50-60 тысяч лет. Однако обнаруженный зуб свидетельствует о том, что на том месте можно найти останки и более древних образцов.

Богдан Ридуш добавил, что зуб мамонта является самым древним из найденных на территории области останков этих животных. После изучения зуба его отдадут в природоведческий музей Черновицкого университета.

Напомним, в поселке Городница Житомирской области местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси.

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