Археологи обнаружили в графстве Оксфордшир остатки 15-ти круглых хижин IV–I веков до н. э., а также руины огромной римской виллы III–IV вв.

Об этом сообщает «Вокруг света».

По словам исследователей, удивительные находки поведали много интересного о жизни большого поселения железного века (он длился с IX века до н. э. до I века н. э.). Также археологи воспроизвели план огромной древнеримской виллы.

Помимо круглых домов, которые часто строились в Западной Европе до вторжения римлян, на месте древнего городища обнаружили множество предметов домашнего обихода.

Когда археологи начинали раскопки в заповедной местности Виттенем-Клампс, они изначально надеялись найти что-нибудь интересное. Ведь более ранние исследования свидетельствовали о том, что этот район в долине Темзы был заселен еще более 3000 лет назад. Но результаты превзошли все ожидания.

Руины круглых домов железного века и более поздней постройки — римской виллы, возможно, так бы и остались погребенными под лесистыми холмами. Если бы не усилия экологической благотворительной организации Earth Trust и археологической службы DigVentures.

Крис Кэссвелл, руководитель полевых исследований из DigVentures, подтвердил, что в ходе предыдущих раскопок в этом районе археологи обнаружили следы поселений бронзового, железного веков, а также периода римского завоевания.

Однако остатков круглых домов ранее здесь не находили. По словам ученых, диаметр хижин достигал 10 метров. Их обитателями были простые фермеры.

Что касается римской виллы, то археологи раскопали лишь четвертую ее часть. И хотя стены превратились в щебень, археологи воспроизвели план крупного здания с коридором.

Во время раскопок археологи также нашли два римских кладбища с более чем 40 могилами, а также каменные печи для сушки кукурузы.

Среди хорошо сохранившихся предметов — горшки железного века, два римских гребня, хирургические инструменты и множество глиняных черепков.

Сегодня Earth Trust изыскивает средства, чтобы увековечить найденные артефакты. По окончании раскопок организация хочет хоть отчасти воссоздать облик древнего поселения, построив три реплики круглых домов железного века. Так в свое время сделали на месте обнаружения подобных хижин в Пембрукшире (Уэльс).

Напомним, американские и египетские археологи обнаружили в Египте, возможно, древнейшую известную пивоварню. Вероятно, она работала в начале первого династического периода Египта (3150 — 2613 годы до нашей эры).