Во время раскопок в графстве Денбишир, которые предшествовали строительству жилого комплекса, археологи обнаружили более 300 орудий каменного века.

Древней стоянке, в которой их нашли, 9000 лет, пишет «Вокруг света».

Несколько лет назад застройщики получили разрешение на возведение современного жилого комплекса в Руддлане. Но с условием — провести предварительные археологические раскопки. Ведь эта земля славится большой концентрацией мезолитических памятников.

Помимо 314 орудий из камня археологи наткнулись и на другие древние предметы. Большинство орудий были из кремня. Команда обнаружила скребки, которые, вероятно, применялись для разделки мяса и выделки шкур.

Среди находок попадались микролиты — миниатюрные лезвия, а также небольшие инструменты для обработки дерева.

Ричард Кук из организации Aeon Archeology, участвовавший в раскопках, считает: артефакты принадлежали группе, которая более 9000 лет назад перешла реку и разбила на берегу лагерь.

По словам археолога, эти люди эпохи мезолита, вероятнее всего, были охотниками-собирателями, не знавшими оседлого образа жизни.

Он также предположил, что в обнаруженных на участке ямах могли размещаться приспособления для забоя животных, разделки их туш, а также для других утилитарных целей, таких как сушка кожи.

Также Ричард Кук добавил, что это были хорошо развитые люди, которые предшествовали появлению первых фермеров.

Совет графства Денбишир собирается выставить археологические находки на всеобщее обозрение.

Мезолит, иногда называемый средним каменным веком, приходился на период между палеолитом, или старым каменным веком, и неолитом, или новым каменным веком.

Отличительным признаком этого периода, между 9600 и 4000 гг. до нашей эры, было использование каменных орудий с колотыми краями. Людям, которые жили в ту пору, было не чуждо искусство. Археологи время от времени находят их наскальную живопись в разных уголках планеты.

Напомним, в Англии раскопали городище железного века с остатками круглых домов. Археологи обнаружили в графстве Оксфордшир остатки 15-ти круглых хижин IV–I веков до н. э., а также руины огромной римской виллы III–IV вв.