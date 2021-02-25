Археологи из Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружили в городе Ним остатки двух, богато украшенных домов периода римского господства.

Об этом сообщает журнал «Вокруг света. Украина».

Около 28 г. до н.э. римляне основали здесь колонию Nemausus. Во времена расцвета в городе проживало около 50 000–60 000 жителей. Возводились различные общественные, развлекательные и жилые сооружения. В древнем Ниме действовали базилика, курия, гимназия, амфитеатр, несколько храмов и, возможно, цирк.

Когда археологи из Inrap вели раскопки в районе Римского форума, команда неожиданно наткнулась на два римских дома. Судя по хорошо сохранившейся, роскошной отделке, когда-то в этих зданиях проживали представители римской элиты.

Дом (домус) состоял из вестибулума (вестибюля), который вел в большой центральный зал — атриум. А также из нескольких кубикул (спален), триклиниума (столовой), таблицы (гостиной или кабинета) и кулины (кухни).

В одном из раскопанных домов нашли мраморный пол, выполненный в технике сектильного опуса (opus sectile). Эта художественная техника предполагает нарезку и полировку материалов (обычно мрамора, перламутра, стекла) с последующим «выкраиванием» по выбранному шаблону.

В отличие от мозаики, в которой изображение создается с помощью мелких кусочков одинакового калибра, opus sectile использует разные по размеру фрагменты. В том числе довольно крупные.

Команда также обнаружила помещения с остатками центрального отопления. В древности горячий воздух циркулировал под полом и через трубы в стенах. За пределами дома находились внутренние дворы с садовой керамикой, а также мраморный бассейн с полукруглой апсидой.

Ним (Nîmes) — административный центр департамента Гар. Население — около 140 тысяч человек. В древности на этих землях проживало галльское племя вольков-арекомиков. Они покорились римлянам в 121 г. до н. э. Город Ним на месте галльского поселения был основан примерно в 28 г до н. э. при императоре Августе (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Благодаря удачному расположению в винодельческом регионе и предоставленным императорами привилегиям, Ним стал одним из самых крупных римских городов на территории современной Южной Франции. Сегодня ни один из французских городов не может конкурировать с Нимом по количеству древнеримских памятников.