Житель узбекистанского села Каратепа нашел скелет древнего носорога, который обитал на планете несколько десятков миллионов лет назад.

Об этом сообщает Корреспондент.

Во время копания котлована для строительства теплицы местный фермер наткнулся на кости, о чем сообщил археологам. Специалисты, прибывшие на место раскопок, выяснили, что это скелет индрикотерия — гигансткого носорога, который обитал на Земле 20-30 миллионов лет назад.

Индрикотерий — крупнейшее млекопитающее. Его длина достигала восьми метров, а высота — шести. Весил носорог около 15–20 тонн и питался растениями. Историки предполагают, что данный вид животных в ранние времена населял территорию современной Азии.

Предполагается, что этот вид мог исчезнуть из-за климатических изменений и трудностей с размножением.

Напомним, во время раскопок неподалеку от аэропорта «Клермон-Ферран», расположенного в центральной Франции, археологи нашли погребальную могилу, а в ней — 2000-летние останки ребенка, похороненного с животными.