Эта конструкция, вероятно, является самым большим и самым хорошо сохранившимся древним деревянным колодцем из когда-либо найденных в стране.

По описанию археологов, его глубина составляет девять метров, а ширина — 4,5 м, пишет «Вокруг света. Украина».

Обнаружили колодец в провинции Шаньси на севере Китая. Археологическая находка возрастом более двух тысяч лет расположена в 570 метрах от руин древнего города, который находится на территории современного Янцюаня.

По данным Института реликвий и археологии Шаньси, первыми на колодец наткнулись рабочие, которые реконструировали ветхое жилье.

Эксперты считают, что колодец построили в конце так называемого периода Сражающихся царств (475–221 гг. до н.э.).

На дне древнего объекта нашли немало фрагментов других деревянных конструкций, которые, вероятно, обрушились сверху. Это навело исследователей на мысль, что древние строители соорудили над колодцем павильон с перилами.

По мнению Чжэна Хайвэя, заместителя директора Центра управления наследием Янцюаня, девятигранная структура колодца весьма своеобразна, а технология кладки изысканна. Эти особенности очень значимы для исследования деревянных конструкций древности.