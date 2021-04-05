Американские ученые завершили свое погружение на рекордную глубину, чтобы отыскать затонувший во время Второй мировой войны военный корабль. Погружение было в два раза глубже, чем при обследовании обломков «Титаника».

Об этом передает портал Futurism.

Caladan Oceanic, подводная техническая компания, базирующаяся в Техасе, совершила два восьмичасовых погружения почти на 6500 метров в Тихий океан у побережья Филиппин, чтобы добраться до обломков 115-метрового линкора USS Johnson.

— Только что завершил самое глубокое в истории погружение на затонувшие корабли, чтобы найти основные обломки эсминца USS Johnston, — написал в Twitter основатель Caladan Oceanic Виктор Весково.

USS Johnston был потоплен во время битвы в заливе Лейте 25 октября 1944 года. Из 327 членов экипажа корабля только 141 выжил.

— Он попал под шквальный огонь из самого большого военного корабля из когда-либо построенных — линкора Императорского флота Японии Ямато, — рассказал штурман команды и историк Caladan Oceanic Паркс Стивенсон.

Однако только в 2019 году обломки были обнаружены отдельной экспедиционной группой. С помощью удаленного подводного аппарата можно было наблюдать только части эсминца, поскольку большая часть корабля находилась в более глубоких и труднодоступных районах океана.

Caladan Oceanic смогла использовать подводный аппарат под названием DSM Limiting Factor для разведки. Его корпус состоит из титана толщиной 3,5 дюйма и использовался для исследования Марианской впадины, а также «Титаника».

Напомним, китайская подводная лодка Fendouzhe достигла Марианской впадины и погрузилась на рекордную для этой лодки глубину, которая превысила высоту горы Эверест.