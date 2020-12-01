Китайская подводная лодка Fendouzhe достигла Марианской впадины и погрузилась на рекордную для этой лодки глубину, которая превысила высоту горы Эверест.

Об этом сообщает Укринформ.

Во время экспедиции, начавшейся 10 октября, лодка совершила 13 погружений в Марианскую впадину — самое глубокое место на планете в западной части Тихого океана. Восемь из этих погружений превысили глубину 10 тысяч м, а 10 ноября подводная лодка с экипажем достигла своей рекордной глубины 10 909 м, которая превысила высоту горы Эверест (10 904 м).

Подводный модуль для съемки видео погрузился вместе с Fendouzhe, чтобы зафиксировать достижение, и вернулся в порт провинции Хайнань вместе с лодкой 28 ноября.

Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, мировой рекорд по погружению на глубину (10934 м) 26 июня установил американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково. При этом максимальная глубина, которой достиг Fendouzhe (в переводе с китайского — «борец»), превысила погружение режиссера Джеймса Кэмерона в 2012 году (10 908 м), однако составляет меньше, чем погружение швейцарско-итало-американского судна Trieste 23 января 1960 года (10912 м).