Египетские археологи неожиданно для себя обнаружили крупный древний город, который веками оставался незамеченным рядом с самыми известными памятниками Египта.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

По словам руководители раскопок Захи Хавасса, город построили более 3400 лет назад во время правления Аменхотепа III, одного из самых могущественных фараонов Египта.

В сентябре прошлого года команда приступила к поискам храма неподалеку от Долины царей. Но в течение нескольких недель обнаружила руины из сырцового кирпича по всем направлениям раскопок, свидетельствовал доктор Хавасс. Некоторые стены достигали трех метров в высоту.

В домах археологи увидели хорошо сохранившиеся комнаты. В них осталось множество предметов повседневной жизни. Среди находок — кольца, скарабеи, цветные керамические сосуды и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III. Команда обнаружила множество обломков статуй, а также обжиговые печи для изготовления посуды из стекла и фаянса.

По словам руководителя раскопок, в городе, который наверняка был административным и промышленным центром, находились три дворца Аменхотепа III.

Крупный населенный пункт простирался на запад — до древней деревни рабочих Дейр-эль-Медина.

Питер Лаковара, директор американского Фонда египетского наследия и археологии, назвал город «древнеегипетскими Помпеями».

Ранее Министерство культуры Греции обнародовало результаты раскопок, которые в последнее время велись на небольшом скалистом острове Вриокастраки.