Меч и другие отлично сохранившиеся артефакты со знаменитого поля сражения обнаружил польский охотник за древностями Александр Медведев.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Он наткнулся на редкие военные артефакты недалеко от города Ольштына на северо-востоке страны, столицы Варминско-Мазурского воеводства.

Помимо меча Александр Медведев обнаружил его ножны и рыцарский пояс с двумя прикрепленными к нему ножами. По мнению экспертов, все эти предметы могли принадлежать участнику Грюнвальдской битвы 1410 года.

Принимая во внимание, что эти реликвии пролежали в земле более 600 лет, степень их сохранности можно оценить как очень хорошую, отметил Александр Медведев. В те времена ценность такого меча была эквивалентна стоимости нынешнего семейного автомобиля, добавил он.

Точные координаты находок не разглашаются. Однако директор музея Грюнвальдской битвы Шимон Дрей сообщил, что в этом месте будут поводиться археологические раскопки.

Также директор музея рассказал, что предметы подвергнут консервации. А затем археологи проведут исследование, чтобы точно установить, кому они принадлежали.

Это не первая сенсационная находка Медведева. Год назад он обнаружил два прекрасно сохранившихся боевых топора — также времен знаменитой битвы.

В Грюнвальдской битве 1410 года союзники Королевства Польского и Великого княжества Литовского сразились с рыцарями Тевтонского ордена. В результате польско-литовское войско одержало над крестоносцами победу.