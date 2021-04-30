Рабочие, которые устанавливали бассейн возле частного дома в Лас-Вегасе (Невада, США), наткнулись на ископаемые останки животного, которым около 14 тысяч лет.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Заметив окаменелости на глубине около 1,5 м, строители сразу же обратились в полицию. А полицейские, в свою очередь, пригласили на место находки экспертов.

Джошуа Бонд, директор по исследованиям Научного центра Невады, подтвердил: кости относятся к последнему ледниковому периоду. По предварительной оценке, им может быть около 14 000 лет. Речь идет, вероятно, об окаменелостях парнокопытного животного. Возможно, лошади.

Дом, в котором устанавливали бассейн, находится примерно в 4,8 км от Национального памятника окаменелостей Туле-Спрингс. Этот заповедник площадью 9170 га основали в 2014 году с целью защиты окаменелостей ледникового периода, которые там неоднократно находили. Чаще всего это были останки мамонтов, львов и верблюдов. Памятник входит в систему Службы национальных парков.

Несмотря на то, что место находки расположено недалеко от обширного ископаемого пласта, Джошуа Бонд считает ее довольно редкой. Учитывая то, что в этом районе ранее уже проводились раскопки.

Хозяева дома, на заднем дворе которого откопали окаменелость древнего животного, хотят побольше узнать о ее научной ценности. А пока они решили передать находку Джошуа Бонду.

Согласно законодательству США, окаменелые останки, обнаруженные на частной земле, принадлежат землевладельцу.