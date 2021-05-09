Ирландский писатель и фотограф Энтони Мерфи за последние девять дней запечатлел с помощью беспилотника сразу три древних лодки на коротком участке 112-километровой реки Бойн. Стивен Дэвис, профессор Университетского колледжа Дублина, назвал открытие Мерфи «реально хорошей находкой».

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Эти лодки, изготовленные путем выдалбливания топором цельного ствола дерева, широко использовались древними жителями этих земель в постнеолитические времена.

В 2018 году рыбаки обнаружили подобную лодку, которой, по оценкам, было около 5000 лет.

Первый объект Мерфи заметил 27 апреля во время полета дрона над рекой Бойн, когда разыскивал местного дельфина. Писатель сфотографировал прямоугольный кусок дерева, шириной около 0,6 метра и длиной 2-2,5 м.

Эксперты, которым Мерфи показал снимки, не сомневались: речь идет о древней бревенчатой лодке. А вскоре таким же образом писатель и фотограф обнаружил еще две похожих.

Сотрудники Службы национальных памятников Ирландии, которые заботятся об исторических реликвиях страны, пообещали в скором времени оценить состояние лодок и их шансы на восстановление.

Однако уже известно, что первая из найденных лодок, датируется периодом между 400 и 1654 годами нашей эры. Об этом рассказали местные археологи: они подтвердили, что прежде знали о ее существовании.