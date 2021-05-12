Археологи приоткрыли еще одну страницу истории известного английского замка в графстве Ноттингемшир. Более 200 лет назад его обитатели содержали экзотических питомцев. В том числе африканских приматов, которых кормили конфетами и пирожными.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Во время раскопок и ремонтных работ стоимостью £30 млн здесь обнаружили останки трех приматов. Кости, вероятно, принадлежали домашним питомцам богатой аристократки Джейн Киркби, которая жила здесь с 1791 по 1825 год.

Об этом рассказали Мариус Илли, зоолог из компании Trent and Peak Archeology, и волонтер-исследователь Ивонн Армитаж.

По их словам, раскопки в Ноттингемском замке выявили специфические особенности содержания домашних животных в Георгианскую эпоху (XVIII в.) и эпоху Регентства (1811 —1820). Эти особенности касались, в частности, рациона питомцев.

По словам исследователей, ранее было известно, что Джейн Киркби держала «болонок и большую обезьяну». Однако теперь появились археологические свидетельства того, что среди ее любимцев также были приматы меньшего размера. На месте раскопок археологи нашли их кости и зубы. Возможно, они принадлежали мартышкам, которых привезли в Британию из центральной и западной Африки. Также при раскопках обнаружили останки европейского журавля, который в те времена считался экзотической птицей.

Доктор Крис Пул, который идентифицировал останки, рассказал, что кости приматов были смешаны с костями животных, которых археологи гораздо чаще ожидают найти на археологических раскопках: таких как коровы, овцы и свиньи.

По словам доктора Пула, существует много свидетельств того, что в Англию привозили экзотических животных. Однако останки приматов, относящиеся к данному периоду истории, находят очень редко.

Кости одной из предполагаемых мартышек содержали признаки рахита и кариеса. Это свидетельствовало о том, что рацион животных был «неправильным». Вероятно, их кормили конфетами, сэндвичами и пирожными.

Исследователи считают, что зверинец на территории замка мог существовать еще задолго до питомника Джейн Киркби.

Недавно отреставрированный Ноттингемский замок и здешний туристический центр откроются для публики 21 июня.

Замок расположен на естественной возвышенности высотой около 40 м, известной как Замковая скала. Комплекс ведет начало от деревянной постройки, возведенной на этом месте в 1068 году по приказу Вильгельма Завоевателя. На протяжении веков архитектурные объекты на Замковой скале сгорали в пожарах, а на их месте вырастали новые. В конце XVIII века дворец, построенный на замковой территории, был преобразован в аппартаменты.