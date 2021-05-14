Во время археологических раскопок на площади Колиивщины во Львове археологи обнаружили фрагмент оборонительной стены, которую построили в XIV веке.

Об этом сообщает hromadske.

По словам руководителя исследований Николая Шницара, находка была ожидаема: стена на улице Братьев Рогатинцев, граничащей с площадью, есть на древних картах. Открытие помогло ученым установить ее точную локализацию и выяснить степень сохранности.

Высокая стена — первая линия обороны средневекового Львова. Его особенностью было наличие оборонительных башен, которые с середины XV века были закреплены за ремесленными цехами. Последние должны были поддерживать их в состоянии боевой готовности и защищать во время вражеских нападений.

Ученые отмечают, что Высокую стену вместе с другими оборонительными укреплениями Львова начали разбирать в конце XVIII века. От бывшей мощной линии обороны Львова до наших дней частично сохранились только фрагменты. Речь идет о башне шорников на улице Леси Украинки и башне токарей на улице Арсенальной. Остатки же самой стены можно увидеть позади королевского арсенала и на проспекте Свободы.

Археологи не впервые обнаруживают остатки Высокой стены во время исследований во Львове. Ранее ученые «Спасательной археологической службы» имели возможность изучить фрагменты первой линии обороны Львова на улицах Русской, Леси Украинки, Подвальной и на площади Мицкевича.

Высокая и Низкая стены были заложены в XIV веке и завершены к середине XV века. Они формировали две первые линии обороны Львова и до завершения третьей линии обороны в середине XVI века определяли обороноспособность города.

Внутренний Высокий забор длиной 1700 метров охватывал по периметру центр города, а Низкая стена простиралась между городскими воротами с трех сторон города.

Напомним, американские и египетские археологи обнаружили в Египте, возможно, древнейшую известную пивоварню. Вероятно, она работала в начале первого династического периода Египта (3150 — 2613 годы до нашей эры).