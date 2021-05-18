Служба безопасности Украины обнародовала ряд фотографий людей татарской национальности, расстрелянных палачами НКВД в 1937-1938 годах за национальную борьбу.

Фотографии СБУ разместила на официальной странице в Facebook

— 18 мая 1944 г. советская власть начала депортацию целого народа, отправив его за тысячи километров от родной земли. Многие не выдержали этих страданий и уже никогда не вернулись домой. Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа. Но мы должны помнить, что эта депортация стала продолжением длительной репрессивной кампании. Помним сыновей и дочерей крымскотатарского народа, пострадавшим от советского террора!, — говорится в заявлении.

По данным переписи, проведенной Национальным движением крымских татар, советские солдаты принудительно вывезли из Крыма более 423 тысяч крымских татар. Во время депортации и в первые годы после него погибло от трети до примерно половины целого народа.

Формальным поводом для депортации послужило утверждение Кремля, что татары якобы сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко в годовщину депортации крымских татар заявил, что борьба с красным террором продолжается и по сегодняшний день.