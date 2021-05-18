Экс-президент Петр Порошенко в годовщину депортации крымских татар заявил, что борьба с красным террором продолжается и по сегодняшний день.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

Он напомнил, что 18 мая 1944 сталинский режим начал внезапную и жестокую депортацию крымских татар с родной земли. В результате грубого преступления от голода, болезней и истощения в местах ссылки уже в первый год погибло более 30 тысяч крымских татар.

— На самом деле реальный размер потерь трудно установить, потому что мы хорошо помним, как делалась официальная статистика в СССР. Безусловно, это был геноцид — одно из самых тяжелых преступлений, которые могут быть совершены против человечества. Еще во времена моего президентства, 12 ноября 2015 парламент Украины наконец назвал вещи своими именами и признал депортацию 1944 года геноцидом, — сказал Петр Порошенко.

По его мнению, борьба с призраками красного террора продолжается и сейчас, 77 лет спустя.

— Сейчас сталинские палачи воплотились в совершенно реальных режимников Путина и делают жестокие и циничные преступления над невиновными людьми — похищения, пытки, лишение свободы на полуострове продолжаются. С болью чувствую, как трудно крымским татарам снова выживать в реалиях «русского мира». Обращаюсь к братьям-татарам: «Европейская Солидарность» с вами. Весь цивилизованный мир с вами! Верю, украинский суверенитет непременно будет восстановлен на Крымском полуострове и Крым вернется в Украину. Слава несокрушимому и вольнолюбивому крымскотатарскому народу! Слава Украине, — резюмировал он.

Напомним, в оккупированном Крыму с четырех утра 17 февраля сотрудники ФСБ России провели обыски у крымских татар и задержали по меньшей мере пятерых из них. Украина возбудила против оккупантов уголовные производства.