Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що через ожеледицю громадський транспорт не може рухатися слизькими дорогами, на які скаржаться містяни, хоча ці ділянки має обслуговувати обласна служба відновлення.

Про це він сказав 2 лютого під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

За словами мера, проблеми виникають на маршрутах, де курсують тролейбуси з автономним ходом та автобуси, які проходять територією міста.

— Там, де в нас є тролейбусні маршрути з автономним ходом і автобусні маршрути, у разі проблем з проїздом я прошу координувати дії в рацію і також з заступником профільним. У нас уже був зафіксований випадок, коли водій не зміг заїхати на слизьку дорогу, яка є обласною і має обслуговуватися службою відновлення, — пояснив Олександр Сєнкевич.

За інформацією «МикВісті», мова про мікрорайон Матвіївка у Центрального районі, де ввечері кілька днів тому через ожеледицю, міський комунальний транспорт не зміг довезти жителів додому та змушений був скоротити маршрут до зупинки Ательє по проспекту Героїв України. Дорогу о мікрорайону обслуговує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Олександр Сєнкевич повідомив, що в межах Миколаєва є кілька доріг, які територіально належать до міста, але перебувають на обслуговуванні обласної служби відновлення. Йдеться, зокрема, про проспект Героїв України, Веселинівське та Одеське шосе, вулицю Малкотернівську, а також дороги, що проходять через Велику та Малу Коренихи.

Мер Миколаєва на апаратному засіданні 2 лютого. Фото: МикВісті

Міський голова наголосив, що жителі Миколаєва не розрізняють, який орган влади відповідає за конкретну дорогу, і звертаються зі скаргами саме до міської влади.

— Жителі не розбираються, хто за це відповідає. Вони пишуть міському голові, чому дороги не прибрані. По цих вулицях курсує громадський транспорт — і тролейбуси, і автобуси. Тому я прошу не просто з’їжджати з маршрутів, а піднімати це питання. Якщо воно не вирішується, я виноситиму його на рівень голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Бо, знову ж таки, страждає імідж не окремого міського голови, а всієї влади. Ніхто не буде розбиратися, чия це дорога — люди просто будуть незадоволені якістю роботи влади, — зазначив мер.

Раніше Олександр Сенкевич закликав керівників ОСББ, управляючих компаній та бізнесів оперативно розчистити й посипати доріжки біля прилеглих територій.

Зокрема, на вулицях Миколаєва чергують 8 комбінованих дорожніх машин та 1 навантажувач КП «ЕЛУ Автодоріг». Ситуацію на дорогах контролює черговий диспетчер.

Загалом у Миколаєві за добу комунальні служби використали 207 тонн протиожеледної суміші та очистили контактні мережі для роботи електротранспорту.

Ожеледиця у Миколаєві

Цього тижня на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься. Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.