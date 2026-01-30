У Миколаєві через негоду вночі на дороги вийдуть 8 машин спецтехніки, — «ЕЛУ Автодоріг»

Миколаєві через негоду вночі на дороги вийдуть 8 машин «ЕЛУ Автодоріг». Фото: Свідок.info

Через прогнозоване погіршення погодних умов у Миколаєві вночі на вулицях міста працюватиме спецтехніка. Зокрема, вийдуть 8 комбінованих дорожніх машин та один навантажувач, аби розчищати дороги уразі снігу та ожеледиці.

Про це повідомили в КП «ЕЛУ автодоріг».

Там зазначили , що вночі черговий диспетчер стежитиме за ситуацією на дорогах міста та координуватиме роботу техніки.

У підприємстві водіїв просять не залишати автомобілі вздовж правого краю проїзної частини, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями на Миколаївщині очікується погіршення погодних умов, зокрема ожеледиця та підвищена небезпека на дорогах.

Ожеледиця у Миколаєві

Цього тижня на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься. Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.