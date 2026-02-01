Понад 200 тонн реагентів та очищені контактні мереж: у Миколаєві комунальники добу боролися з негодою
10:33, 01 лютого, 2026
У Миколаєві за добу комунальні служби використали 207 тонн протиожеледної суміші та очистили контактні мережі для роботи електротранспорту.
Про результати роботи повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
КП «ЕЛУ Автодоріг» використало 127,5 тонни матеріалів удень та 79,5 тонни вночі. На розчищенні снігу працювали 7 одиниць спецтехніки та 3 трактори, у денну зміну залишили 5 одиниць техніки для доочищення доріг.
КП «Миколаївські парки» залучило 93 працівники та 16 одиниць транспорту, включно з 2 багатофункціональними машинами EGHOLM і 2 мінітракторами. Обробляли тротуари, зупинки, пішохідні переходи, парки та сквери, а також прибирали наслідки падіння дерев і гілок у всіх районах міста.
КП «Миколаївелектротранс» у нічний час очищувало контактну мережу від обледеніння. Для робіт залучили 2 тролейбуси «Škoda» та 4 трамваї КТМ-5, що забезпечило стабільний ранковий вихід транспорту на маршрути.
Роботи з прибирання та обробки доріг і тротуарів тривають.
Зокрема, на вулицях Миколаєва чергуватимуть 8 комбінованих дорожніх машин та 1 навантажувач КП «ЕЛУ Автодоріг». Ситуацію на дорогах контролюватиме черговий диспетчер.
