Понад 200 тонн реагентів та очищені контактні мереж: у Миколаєві комунальники добу боролися з негодою

Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич

У Миколаєві за добу комунальні служби використали 207 тонн протиожеледної суміші та очистили контактні мережі для роботи електротранспорту.

Про результати роботи повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

КП «ЕЛУ Автодоріг» використало 127,5 тонни матеріалів удень та 79,5 тонни вночі. На розчищенні снігу працювали 7 одиниць спецтехніки та 3 трактори, у денну зміну залишили 5 одиниць техніки для доочищення доріг.

КП «Миколаївські парки» залучило 93 працівники та 16 одиниць транспорту, включно з 2 багатофункціональними машинами EGHOLM і 2 мінітракторами. Обробляли тротуари, зупинки, пішохідні переходи, парки та сквери, а також прибирали наслідки падіння дерев і гілок у всіх районах міста.

КП «Миколаївелектротранс» у нічний час очищувало контактну мережу від обледеніння. Для робіт залучили 2 тролейбуси «Škoda» та 4 трамваї КТМ-5, що забезпечило стабільний ранковий вихід транспорту на маршрути.

Роботи з прибирання та обробки доріг і тротуарів тривають.

Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич
Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр СєнкевичКомунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич
Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр СєнкевичКомунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич
Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр СєнкевичКомунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич
Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр СєнкевичКомунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич
Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр СєнкевичКомунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич
Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр СєнкевичКомунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич
Раніше, Олександр Сенкевич закликав керівників ОСББ, управляючих компаній та бізнесів оперативно розчистити й посипати доріжки біля прилеглих територій.

Зокрема, на вулицях Миколаєва чергуватимуть 8 комбінованих дорожніх машин та 1 навантажувач КП «ЕЛУ Автодоріг». Ситуацію на дорогах контролюватиме черговий диспетчер.

Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей
«Машини вилітали з траси», — депутат облради розкритикував стан дороги Снігурівка — Миколаїв під час ожеледиці
Майже по всій Одещині через негоду зафіксували обриви електромереж
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Майже по всій Одещині через негоду зафіксували обриви електромереж
«Машини вилітали з траси», — депутат облради розкритикував стан дороги Снігурівка — Миколаїв під час ожеледиці
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген»

«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

На трасі «Миколаїв-Херсон» обмежили рух: через негоду там впали антидронові сітки

