«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

На дороги Миколаївщини висипали понад 7 тис. т суміші. Ілюстративне фото: КП «ЕЛУ автодоріг»

На Миколаївщині комунальні служби та поліція працювали цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ожеледиці. Загалом на дороги області висипали понад сім тисяч тонн піщано-сольової суміші, нині проїзд забезпечений на більшості напрямків.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

За його словами, погодні умови були вкрай складними — дощ майже миттєво переходив у замерзання.

— Я не пам’ятаю такої погоди, щоб був дощ і одразу замерзало, мабуть, років десять. Незважаючи, на те, що у нас відсторонений начальник Автодору, вважаю, що ми відпрацювали добре — увійшли щонайменше в п’ятірку з 22 областей, які впоралися, — відзвітував Віталій Кім.

Він додав, що ожеледиця фіксувалася по всій країні. У Миколаївській області вночі тимчасово перекривали лише одну трасу, а затримки руху тривали близько півтори години. Наразі посипані всі дороги, за винятком прифронтових напрямків — Очакова та Куцурубської громади, там поки лід на дорогах.

Очільник ОВА також повідомив, що солі використали більше, ніж планували, навіть без фінансування. Основною проблемою була неорганізаційна, а фізична нестача солі в Україні, Тому, за його словами, доводилося шукати альтернативні рішення.

Загалом із 26 січня в області висипали 7720 тонн піщано-сольової суміші. Щодня працювали 278 дорожників, були залучені 104 одиниці спецтехніки, а також понад 120 одиниць техніки від бізнесу та громад.

Наразі проїзд автомобільними дорогами державного значення у Миколаївській області забезпечений, заторів немає, хоча подекуди покриття залишається засніженим.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині через погіршення погодних умов фіксують численні аварійні відключення електроенергії. Без світла наразі залишаються десятки населених пунктів і десятки тисяч споживачів у більшості громад області.