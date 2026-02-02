 На дороги Миколаївщини висипали понад 7 тисяч тонн суміші, — Кім

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -7.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

На дороги Миколаївщини висипали понад 7 тис. т суміші. Ілюстративне фото: КП «ЕЛУ автодоріг»На дороги Миколаївщини висипали понад 7 тис. т суміші. Ілюстративне фото: КП «ЕЛУ автодоріг»

На Миколаївщині комунальні служби та поліція працювали цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ожеледиці. Загалом на дороги області висипали понад сім тисяч тонн піщано-сольової суміші, нині проїзд забезпечений на більшості напрямків.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

За його словами, погодні умови були вкрай складними — дощ майже миттєво переходив у замерзання.

Реклама

— Я не пам’ятаю такої погоди, щоб був дощ і одразу замерзало, мабуть, років десять. Незважаючи, на те, що у нас відсторонений начальник Автодору, вважаю, що ми відпрацювали добре — увійшли щонайменше в п’ятірку з 22 областей, які впоралися, — відзвітував Віталій Кім.

Він додав, що ожеледиця фіксувалася по всій країні. У Миколаївській області вночі тимчасово перекривали лише одну трасу, а затримки руху тривали близько півтори години. Наразі посипані всі дороги, за винятком прифронтових напрямків — Очакова та Куцурубської громади, там поки лід на дорогах.

Очільник ОВА також повідомив, що солі використали більше, ніж планували, навіть без фінансування. Основною проблемою була неорганізаційна, а фізична нестача солі в Україні, Тому, за його словами, доводилося шукати альтернативні рішення.

Загалом із 26 січня в області висипали 7720 тонн піщано-сольової суміші. Щодня працювали 278 дорожників, були залучені 104 одиниці спецтехніки, а також понад 120 одиниць техніки від бізнесу та громад.

Наразі проїзд автомобільними дорогами державного значення у Миколаївській області забезпечений, заторів немає, хоча подекуди покриття залишається засніженим.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині через погіршення погодних умов фіксують численні аварійні відключення електроенергії. Без світла наразі залишаються десятки населених пунктів і десятки тисяч споживачів у більшості громад області.

Останні новини про: Миколаївщина

У Первомайському районі незаконно вирубали акації: збитки оцінили в майже ₴300 тисяч
Графік відключень світла на Миколаївщині 31 січня: хто й на скільки залишиться без електрики
Негода на Миколаївщині: ДСНС буксирувала швидкі та витягувала авто з кюветів
Реклама
Читайте також:
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич доручив комунальникам перевірити освітлення на точках безоплатної видачі води в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини
Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів

Анна Гакман
новини
Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Негода на Миколаївщині: ДСНС буксирувала швидкі та витягувала авто з кюветів
Графік відключень світла на Миколаївщині 31 січня: хто й на скільки залишиться без електрики
У Первомайському районі незаконно вирубали акації: збитки оцінили в майже ₴300 тисяч

Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

3 години тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні