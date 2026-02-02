Негода на Миколаївщині: ДСНС буксирувала «швидкі» та витягувала авто з кюветів

Через негоду рятувальники Миколаївщини допомагали водіям. Фото: ДСНС

Через ускладнення погодних умов рятувальники Миколаївщини шість разів виїжджали на допомогу людям, які опинилися в складних ситуаціях на дорогах.

Як повідомили в ДСНС Миколаївщини, надзвичайники зокрема витягували автомобіль із кювету, допомагали транспортувати хворих, а також буксирували карети екстреної медичної допомоги, які застрягли на слизьких або важкопрохідних ділянках доріг.

Такі випадки зафіксували у Баштанському районі — в селах Зелений Клин та Мар’янівка. Допомога знадобилася також у Миколаївському районі — в селі Надбузьке та на трасі у межах Куцурубської громади. Ще один виїзд рятувальники здійснили у місті Вознесенськ.

До ліквідації наслідків негоди залучали 24 співробітники ДСНС та шість одиниць спеціальної техніки.

Раніше Олександр Сенкевич закликав керівників ОСББ, управляючих компаній та бізнесів оперативно розчистити й посипати доріжки біля прилеглих територій.

Зокрема, на вулицях Миколаєва чергують 8 комбінованих дорожніх машин та 1 навантажувач КП «ЕЛУ Автодоріг». Ситуацію на дорогах контролює черговий диспетчер.

Загалом у Миколаєві за добу комунальні служби використали 207 тонн протиожеледної суміші та очистили контактні мережі для роботи електротранспорту.