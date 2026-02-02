Херсонців закликали зробити запас води та підзарядити ґаджети через відключення світла

Херсонців закликали зробити запас води та підзарядити гаджети через відключення світла. Ілюстративне фото: Getty images

У Херсоні протягом наступних трьох днів з 09:00 до 13:00 можливі тимчасові перебої з електропостачанням через аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і закликав мешканців поставитися до ситуації з розумінням.

«Прошу херсонців поставитися з розумінням. Будь ласка, заздалегідь зробіть запас води, підзарядіть телефони та павербанки», — йдеться у повідомленні.

Він також нагадав, що у місті працюють Пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити ґаджети та зв’язатися з рідними.

Нагадаємо, що у Миколаєві на період складної ситуації з електропостачанням та сильних морозів працює 25 Пунктів незламності. Водночас їх відвідуваність залишається невисокою — станом на сьогодні послугами пунктів скористалися 2880 осіб, а за минулу добу — лише шість.