Херсонців закликали зробити запас води та підзарядити ґаджети через відключення світла

У Херсоні протягом наступних трьох днів з 09:00 до 13:00 можливі тимчасові перебої з електропостачанням через аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і закликав мешканців поставитися до ситуації з розумінням.

«Прошу херсонців поставитися з розумінням. Будь ласка, заздалегідь зробіть запас води, підзарядіть телефони та павербанки», — йдеться у повідомленні.

Він також нагадав, що у місті працюють Пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити ґаджети та зв’язатися з рідними.

Нагадаємо, що у Миколаєві на період складної ситуації з електропостачанням та сильних морозів працює 25 Пунктів незламності. Водночас їх відвідуваність залишається невисокою — станом на сьогодні послугами пунктів скористалися 2880 осіб, а за минулу добу — лише шість.

У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич
Влада Одещини просить не вимикати світло в містах, де будинки мають електроопалення
До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого
