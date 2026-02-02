У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Пункти незламності у Миколаєві. Фото МикВісті

У Миколаєві на період складної ситуації з електропостачанням та сильних морозів працює 25 Пунктів незламності. Водночас їх відвідуваність залишається невисокою — станом на сьогодні послугами пунктів скористалися 2 880 осіб, а за минулу добу — лише шість.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради у понеділок, 2 лютого, повідомляють кореспонденти «МикВісті».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що регулярно отримує звіти щодо роботи Пунктів незламності, однак нинішня відвідуваність залишається «несерйозною».

Заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що всі 25 пунктів облаштовані відповідно до вимог Кабінету Міністрів України та забезпечені всім необхідним для повноцінної роботи.

— Станом на сьогодні їх відвідали 2 880 людей, за тиждень — 205, за місяць — 2 316, — зазначив він.

Перший заступник міського голови Віталій Луков підкреслив, що за минулу суботу Пункти незламності у Миколаєві відвідали лише шість осіб. За словами мера, це пов’язано з відносно стабільною ситуацією в енергосистемі міста останнім часом.

— У суботу в нас було більше електроенергії, тому, звичайно, людей менше. Можливо, зараз туди заходять переважно ті, кому просто потрібно поспілкуватися чи випити чаю, — прокоментував Олександр Сєнкевич.

Також міський голова поцікавився, чи забезпечені всі пункти печивом. Віталій Луков уточнив, що печиво є в усіх локаціях, однак наразі місто планує організувати його закупівлю через громадські організації, оскільки поки що це здійснюється за рахунок працівників закладів.



Очільник адміністрації Центрального району Олександр Береза у свою чергу заявив, що в окремих районах міста є Пункти незламності, якими ніхто не користується. На це Олександр Сєнкевич наголосив, що під час морозів усі пункти працюватимуть у штатному режимі незалежно від кількості відвідувачів.

— Люди мають бути на чергуванні і чекати на відвідувачів. Бо якщо ми закриємо пункт, обов’язково хтось прийде і скаже: «Був закритий». Про те, що вони працюють, ніхто не напише, а про один закритий ( пункт — прим.) напишуть усі, — підсумував міський голова.

Нагадаємо, пункти незламності працюють з 7:00 до 20:00 за такими адресами:

Корабельний район

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Металургів, 8/4

вул. Океанівська, 12

Інгульський район

вул. Театральна, 41а

вул. Театральна, 1

вул. Південна, 51а

пр. Миру, 64б

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16

пр. Богоявленський, 24/1

вул. Олександра Янати, 70

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11а

Центральний район

вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143а

вул. Шевченка, 19а

вул. Христо Ботєва, 41

вул. Матвіївська, 1

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2

пр. Героїв України, 57а

вул. 1 Екіпажна, 2

Заводський район

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)

вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха)

вул. Радісна, 4

вул. Курортна, 1

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40а

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області вже відвідали 4 397 осіб. Загалом із початку опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.