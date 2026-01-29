Від початку року Пунктами незламності на Миколаївщині скористалися майже 4,4 тисячі людей

Один з пунктів незламності, організованих ДСНС. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області відвідали вже 4 397 осіб. Загалом від старту опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що наразі в області функціонують 402 Пункти незламності. Зокрема:

335 пунктів створені органами місцевого самоврядування та державною владою;

43 пункти працюють на базі підрозділів ДСНС;

23 пункти — при підрозділах Національної поліції;

1 пункт облаштований АТ «Укрзалізниця».

Загалом із 2022 року Пунктами незламності на Миколаївщині скористалися 96 531 особа.

Актуальну інформацію про адреси та графік роботи пунктів можна знайти в мобільному застосунку та на порталі «Дія».

Нагадаємо, раніше уряд оновив вимоги до роботи таких пунктів. Відтепер кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним доступом до інтернету — через оптоволоконні мережі xPON або супутникові термінали Starlink.