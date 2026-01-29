Від початку року Пунктами незламності на Миколаївщині скористалися майже 4,4 тисячі людей
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
22:00, 29 січня, 2026
-
Від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області відвідали вже 4 397 осіб. Загалом від старту опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що наразі в області функціонують 402 Пункти незламності. Зокрема:
- 335 пунктів створені органами місцевого самоврядування та державною владою;
- 43 пункти працюють на базі підрозділів ДСНС;
- 23 пункти — при підрозділах Національної поліції;
- 1 пункт облаштований АТ «Укрзалізниця».
Загалом із 2022 року Пунктами незламності на Миколаївщині скористалися 96 531 особа.
Актуальну інформацію про адреси та графік роботи пунктів можна знайти в мобільному застосунку та на порталі «Дія».
Нагадаємо, раніше уряд оновив вимоги до роботи таких пунктів. Відтепер кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним доступом до інтернету — через оптоволоконні мережі xPON або супутникові термінали Starlink.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.