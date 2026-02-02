 Графіки відключень світла на Миколаївщині 3 лютого

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого

Опублікували графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого. Ілюстративне фото: МикВістіОпублікували графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 3 лютого очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 — 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 18:00; 22:00 - 00:00
    Всього: 14 годин
  • 1.2 — 02:00 - 08:00; 10:00 - 14:00; 18:00 - 00:00
    Всього: 16 годин
  • 2.1 — 00:00 - 04:00; 08:00 - 12:00; 16:00 - 22:00
    Всього: 14 годин
  • 2.2 — 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00
    Всього: 14 годин
  • 3.1 — 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00
    Всього: 14 годин
  • 3.2 — 04:00 - 10:00; 12:00 - 16:00; 20:00 - 00:00
    Всього: 14 годин
  • 4.1 – 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00
    Всього: 14 годин
  • 4.2 — 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00
    Всього: 14 годин
  • 5.1 — 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00
    Всього: 16 годин
  • 5.2 — 00:00 - 02:00; 06:00 - 10:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00
    Всього: 14 годин
  • 6.1 — 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00
    Всього: 14 годин
  • 6.2 — 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00
    Всього: 16 годин

Раніше в РНБО заявили, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.

