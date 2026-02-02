 Підприємцям Миколаївщини відшкодовано понад ₴110 млн ПДВ у січні

Підприємцям Миколаївщини відшкодовано понад ₴110 млн ПДВ у січні

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВістіКав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні 2026 року 26 підприємств Миколаївської області отримали відшкодування податку на додану вартість із державного бюджету на суму 110,7 мільйона гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

У відомстві наголосили, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро завдяки електронній системі, яка виключає можливість махінацій.

Бюджетне відшкодування платник може отримати лише у законодавчо встановлені строки, за умови правильного ведення податкової звітності та відсутності ризикових операцій, які можуть розцінюватися як мінімізація податкових платежів.

Нагадаємо, за 2025 рік підприємці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 179,4 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю, тютюну та інших підакцизних товарів.

