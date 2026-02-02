За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»

За вихідні на дороги Миколаєва висипали близько 408 тонн солі. Дороги прибирали дев’ять комбінованих машин та три трактори.

Про це розповів директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко під час відкритої апаратної наради сьогодні, 2 лютого, пишуть «МикВісті».

За його словами, основні магістралі міста оброблені по два–чотири рази.

— У нас працювали дев’ять комбінованих дорожніх машин з насипкою солі, які одночасно чистили сніг відвалами, а також три великі трактори ПТРа. За два дні, у суботу та неділю, ми використали близько 408 тонн солі. Основні магістралі оброблені по два-чотири рази. При температурах нижче –7–8°C сіль працює слабше, тому потрібен рух автомобілів, щоб вона перетворювалася в «кашу», — сказав Віталій Шевченко.

Комунальники розчищають дороги Миколаєва від снігу та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Фото: мер Олександр Сєнкевич

За його словами, залишок солі на сьогодні становить близько 704 тонн, а соляно-піщаної суміші 300 тонн.

— На сьогодні залишок солі становить приблизно 704 тонни. Є ще близько 300 тонн соляно-піщаної суміші, яку використовують лише на підйомах і при температурах нижче –8°C для кращого зчеплення, навіть на оброблених дорогах. На неї ми особливо не розраховуємо, — сказав Віталій Шевченко. — Прошу також приділяти особливу увагу використанню піщано-сольової суміші перед світлофорами, де машини гальмують, там збільшується гальмівний шлях, і не всі водії мають достатній досвід, — доручив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також Олександр Сєнкевич доручив перевірити під’їзди до лікарень і шкіл.

Апаратне засіданні 2 лютого. Фото: МикВісті

Крім того, за словами Віталія Шевченко, залишку солі вистачить тільки на одні морози.

— Фактично, якщо зима буде продовжуватися з морозами, цієї кількості солі нам не вистачить. У нас є проведені тендери, але поки немає фінансування. Тобто ми шукаємо всередині, якщо зможемо перекинути кошти, купимо. Якщо ні, напишемо лист на департамент ЖКГ. Залишку, що є, вистачить тільки на одні такі морози, — сказав Віталій Шевченко.

Ожеледиця у Миколаєві

Минулого тижня на території Миколаєва спостерігалась ожеледиця. Синоптики прогнозували, що негода зберігатиметься. Зокрема 28 січня був невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомляли, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.