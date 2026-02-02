UNOPS показав, як відновлюють ліцей Аркаса у Миколаєві

Відбудова гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві триває відновлення ліцею імені Миколи Аркаса. Попри складність об’єкта та морозний січень, роботи просуваються за планом, а завершення нинішнього етапу очікують у квітні 2026 року.

В UNOPS показали процес відновлення.

Нагадаємо, роботи почали взимку 2025 року за фінансової підтримки уряду Данії, а контроль за їх виконанням здійснює Офіс ООН з обслуговування проєктів.

Наразі триває капітальний ремонт даху та стін, укріплюється фундамент, фасад і покрівля. Одна зі стін із деформаційним швом, що була в аварійному стані, розібрана по шматках. Роботи ведуться на висоті, включно з демонтажем і зміцненням конструкцій.

Крім того, всередині укріплені коридори з арками, склепіння вікон і арок захищені від вологи, віконні отвори закриті на зиму. У підвалі облаштовано найпростіше укриття з аварійним виходом — для цього приміщення поглибили, розширили та підсилили фундамент по всьому периметру.

Представники UNOPS наголошують, що наступний етап робіт дозволить ліцею знову відкрити двері для учнів і повністю відновити будівлю.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею. Своєю чергою він запевнив, що міська влада сама обиратиме варіант відбудови. Після чого мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду.

Роботи з відбудови ліцею почалися ще взимку 2025 року. Його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Загалом історичну будівлю навчального закладу відбудовуватимуть у три етапи.

Підрядник під контролем інженерів UNOPS уже демонтував більшість аварійних конструкцій. Наразі виконується підсилення фундаменту, що власне і дозволить облаштувати підземне укриття. Також значний обсяг робіт здійснено з відновлення покрівлі.

