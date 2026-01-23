Стабілізаційні роботи в ліцеї Аркаса планують завершити вже навесні

Відбудова гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото МикВісті

У будівлі ліцею імені Миколи Аркаса в Миколаєві, яка була зруйнована ракетним ударом, уже облаштували найпростіше укриття, а стабілізаційні роботи планують завершити до кінця березня 2026 року.

Про це повідомив керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук під час брифінгу у четвер, 22 січня, пишуть «МикВісті».

За його словами, на об’єкті вже виконали демонтаж зруйнованої вхідної групи, посилили несучі конструкції та облаштували фундамент.

— Була повністю розібрана вхідна група, виконане посилення конструкцій і влаштований фундамент, — зазначив Олексій Савчук.

На завершення відбудови ліцею Аркаса потрібно ще 2 роки. Фото: УКП

Водночас внутрішні приміщення ліцею потребують повної реконструкції. Зокрема, роботи були зосереджені на облаштуванні укриття.

— Відбувається заглиблення, яке необхідне для того, щоб облаштувати найпростіше укриття в цьому закладі. Ці роботи на сьогоднішній день зроблені. Зроблене перекриття між підвалом та першим поверхом. Відбуваються роботи з поглиблення фундаменту, — пояснив він.

Заглиблення для облаштування укриття. Фото: УКП Заглиблення для облаштування укриття. Фото: УКП

Очільник управління наголосив, що завершення повного відновлення будівлі не варто очікувати у 2026 році.

— У нас розділяється дві фази: фаза стабілізаційних робіт та фаза повного відновлення. Стабілізаційні роботи включають в себе відновлення всіх конструкцій на фасадної частини, покрівельної частини, щоб забезпечити міцність та надійність будівлі. Це передбачається наприкінці першого кварталу (2026 року, — прим) роботи завершити, — зазначив Олексій Савчук.

За його словами, на об’єкті вже є необхідні будівельні матеріали для зведення стін. Морози у січні могли дещо вплинути на графік, однак суттєвого зсуву термінів не очікують.

— Вже на об’єкті є будівельний матеріал для влаштування стін. Січень був морозним тому можливий збій по термінах, проте він не буде суттєвим. Роботи відбуваються швидко. Все відновлення може бути тільки наприкінці 2027 року, — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що відбудову зруйнованої ракетним ударом будівлі ліцею імені Миколи Аркаса планують завершити у кінці 2027 року.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею. Своєю чергою він запевнив, що міська влада сама обиратиме варіант відбудови. Після чого мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду.

Роботи з відбудови ліцею почалися ще взимку 2025 року. Його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Загалом історичну будівлю навчального закладу відбудовуватимуть у три етапи:

Протиаварійні роботи: демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

Стабілізаційні роботи: капітальний ремонт даху і стін; відновлення фасадної частини, але без поновлення орнаментів та інших оздоблювальних елементів; підготовка під улаштування укриття.

Відновлення навчального процесу: ремонт приміщень будівлі ліцею та облаштування укриття. Ще триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи.

Підрядник під контролем інженерів UNOPS уже демонтував більшість аварійних конструкцій. Наразі виконується підсилення фундаменту, що власне і дозволить облаштувати підземне укриття. Також значний обсяг робіт здійснено з відновлення покрівлі.

Читайте також статтю «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса». Відновити зруйнований фасад будівлі планували до жовтня 2025 року.