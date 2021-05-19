Фрагменты фресок, похищенные из помпейских вилл, были возвращены в археологический парк после полицейского расследования.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Три реликвии грабители срезали в 1970-х годах со стен двух древнеримских вилл в Стабиях. Это — историческое место, которое находится неподалеку от основных раскопок.

На одной из фресок изображена танцовщица с подносом. На второй — херувим, играющий на флейте. А на третьей — голова женщины.

Полицейские из подразделения по защите культуры Италии обнаружили реликвии в 2020 году в ходе масштабного расследования незаконного оборота археологических объектов.

Как оказалось, в 1990-х гг. контрабандисты вывезли фрески из Италии и продали их американским, швейцарским и английским торговцам антиквариатом.

Еще три фрески следователи обнаружили на территории виллы, расположенной в районе Чивита-Джулиана, примерно в 700 метрах к северо-западу от Археологического парка Помпеи.

Раскопки на вилле начались в 2017-м. Еще до этого воры проникли внутрь, чтобы срезать фрески, подготовить их к вывозу и спрятать. Но переправить артефакты за границу и сбыть их грабители не успели.

К слову, там же в прошлом году археологи нашли останки двух жертв извержения Везувия (79 г. н. э.).

Напомним, прошлой весной из музея Singer Laren в Нидерландах украли картину «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной» (1884) художника Ван Гога.