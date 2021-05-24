Рейнджер-натуралист Грег Франсек в горах штата наткнулся на рощу окаменевших деревьев, а также ископаемые останки мастодонта и гигантской рыбы возрастом около 10 миллионов лет. Но изучившие место палеонтологи сделали еще больше открытий.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Среди прочих находок — череп мастодонта и окаменелость гигантской рыбы массой более 180 кг, предка современного лосося.

Грег Франсек, смотритель парка из муниципального коммунального округа Ист-Бэй (EBMUD), который, к тому же, следит за состоянием питьевой воды в районе, сделал неожиданное открытие.

Он нашел остатки окаменевшего дубового леса. А затем — и останки тех, кто обитал в нем 10 миллионов лет назад.

После чего лесник рассказал о своей удаче палеонтологам и геологам из Калифорнийского государственного университета в Чико (CSU). И те снарядили экспедицию в окаменевший лес, расположенный по соседству с горной грядой Сьерра. В результате исследователи обнаружили десятки других видов фауны.

Речь идет об одной из самых значительных находок окаменелостей в Калифорнии за всю историю. Так считает профессор CSU Рассел Шапиро, команда которого тщательно изучила местность.

В лесу из 600 окаменевших деревьев исследователи раскопали хорошо сохранившиеся кости мастодонта. А затем и другие ископаемые образцы, которые принадлежали разным видам.

Среди этих видов, помимо упомянутой выше огромной рыбы, — вымерший верблюд размером с жирафа и предок слонов гомфотер. А еще носороги, черепахи, лошади и тапиры.

Когда здесь обитали эти древние существа, местность представляла собой дубовый лес, окаймленный океаном. Так заключили исследователи из команды профессора Шапиро.

Они держат в секрете место обнаружения окаменелостей. А останки мастодонта все желающие смогут увидеть в конце осени в университетском музее Gateway.

Напомним, ирландский писатель и фотограф Энтони Мерфи за последние девять дней запечатлел с помощью беспилотника сразу три древних лодки на коротком участке 112-километровой реки Бойн. Стивен Дэвис, профессор Университетского колледжа Дублина, назвал открытие Мерфи «реально хорошей находкой».