Апсида, представляющая собой полукруглую алтарную нишу, была обнаружена в ходе трехлетних археологических раскопок на территории вокзала Хайдарпаша.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Исторический вокзал 1908 года постройки хранит множество тайн, восходящих к византийскому и римскому периодам истории города.

В этом многократно убеждалась команда археологов Министерства культуры и туризма Турции, которая проводит здесь раскопки с 2018 года.

А началось все с того, что рабочие, ремонтировавшие железнодорожный узел, наткнулись на древние артефакты.

За три года археологи нашли здесь 35 000 объектов: больших и маленьких. А недавно раскопанная апсида III (или IV) века до н. э. является древнейшим из обнаруженных здесь сооружений.

Пока еще неизвестно, почему жители Константинополя построили эту апсиду. Наиболее вероятно, что она была частью священного сооружения.

Апсиды в дохристианских священных постройках зачастую использовались как ниши, в которых устанавливали скульптуры богов. Подобные апсиды можно увидеть и в христианских церквях.

По официальным данным, ежегодно в Стамбуле проводится около 250 раскопок.