Палеонтологи из Университета Хериота-Уатта (Эдинбург, Шотландия) обнаружили в Олдувайском ущелье на севере Танзании ископаемые следы парнокопытных животных.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Изучая ущелье Олдувай во время экспедиции в Восточную Африку, команда доктора Тессы Плинт наткнулась на окаменелые следы копыт. Они, по всей вероятности, принадлежали ископаемым видам млекопитающих. Возможно, древним предкам антилоп или газелей.

Археологи установили, что четвероногие парнокопытные млекопитающие оставили отпечатки на свежевыпавшем пепле от извержения соседнего вулкана. Случилось это около 1,8 миллиона лет назад.

По словам Тессы Плинт, открытие пролило свет на древнюю экосистему этого района.

Ущелье Олдувай имеет важное палеоантропологическое значение. Поскольку ранее здесь были обнаружены свидетельства существования самых ранних предков человека. Но о ландшафте, в которым они жили, до сих пор мало что известно.

Доктор Плинт также рассказала, что в более молодых слоях отложений ущелья ученые находили окаменелые следы птиц. Однако ископаемых отпечатков копыт, принадлежавших крупным наземным животным, исследователи никогда не обнаруживали.

А большая часть информации о древней экосистеме Олдувайского ущелья была получена в основном благодаря ископаемым костям и зубам.

По мнению доктора Плинт, окаменелые следы, в данном случае — следы копыт, открывают уникальное окно в прошлое.

Эксперты свидетельствуют, что подобные ископаемые отпечатки чрезвычайно редки из-за их хрупкости. Требуются особые условия окружающей среды, чтобы следы сохранились в течение миллионов лет.

Команда считает, что эта находка может проложить путь для дальнейших открытий, посвященных жизни древних предков человека.

Ущелье Олдувай (Олдувайское ущелье) представляет собой 40-километровую расщелину, протянувшуюся вдоль равнин Серенгети в охраняемой зоне Нгоронгоро. Глубина ущелья около 100 м, площадь — 250 км².