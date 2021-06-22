Венецию и Будапешт хотят занести в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Эти рекомендации консультативных органов ЮНЕСКО публикуются перед заседанием Комитета всемирного наследия, который решит, следовать им или нет, с 16 по 31 июля.

Об этом передает Le Figaro.

В Венеции влияние массового туризма является одним из критериев, побудивших ЮНЕСКО запросить включение Города Дожей в список наследия, находящегося под угрозой.

В Будапеште особенно уязвимы берега Дуная и район Будайской крепости. Речь идет о «несвоевременном» сносе и масштабной реконструкции, в частности высотных зданий, искажающих эти исторические места.

Ранее сообщалось, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.